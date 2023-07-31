اقتحامات بنابلس وإقامة بؤرة استيطانية في أريحا
أقدم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الاثنين، على إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب دوار الطيبة شمال غرب محافظة أريحا والأغوار بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن عددا من المستوطنين أقاموا بيتا متنقلا "كرفانا" في نزول طريق المعرجات بالقرب من دوار الطيبة، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة.
وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدية سبسطية شمال نابلس تمهيداً لاقتحام المستوطنين، ونشرت القناصة على كافة المباني المجاورة لمساعدة المستوطنين على الاقتحام.
ووفقاً لها، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بعد قيام جنود العدو بإغلاق مدخل بيت أمر، ومنع جنازة من المرور عبر المدخل وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأضافت بأن جنود الاحتلال اعتلوا اسطحة المنازل القريبة من مدخل البلدة، واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه البلدة.
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