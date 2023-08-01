العالم اليوم - ما هي إسفكسيا الغرق التي توفي بها نجل الفنان حسن يوسف؟

انتم الان تتابعون خبر ما هي إسفكسيا الغرق التي توفي بها نجل الفنان حسن يوسف؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - بعد وفاة عبد الله، ابن الفنان حسن يوسف، والممثلة المعتزلة شمس البارودي، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، تردد في وسائل الإعلام مصطلح اسفكسيا الغرق وهي الحالة التي كانت سببا في الوفاة، وسط تساؤلات عن معنى هذا الاصطلاح وأنواعه.

وبحسب أستاذة الطب الشرعي في جامعة القاهرة دينا شكري، فإن كلمة سفكسيا هي كلمة لاتينية تعني عدم وجود نبض، على اعتبار أن الإنسان عندما يفقد القدرة على التنفس يتوقف القلب وتتوقف ضرباته، لكن في الحقيقة قد يحدث عند منع الأكسجين أن يستمر القلب في النبض حتى يتوقف تماما.

وتضيف رئيس الرابطة العربية للطب الشرعي وعضو اللجنة الاستشارية للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لسكاي نيوز عربية أن الأكسجين ضروري لعمل عضلة القلب والتي تضخ الدم لأنسجة الجسم وإيصال ما يحتاجه من الغذاء والأكسجين.

وبينت دينا أن الإكسفسيا منها أنواع كثيرة أبرزها:

إسفكسيا الخنق

إسفكسيا الشنق

إسفكسيا كتم النفس عند منع الهواء عن الأنف والفم حيث لا يصل الأكسجين للجسم.

إسفكسيا الاختناق عندما تقل نسبة الأكسجين في غرفة ويحل محلها غاز غير قابل للتنفس مثل حالات الاختناق ببخار الماء في الحمام عند المكوث به لفترة طويلة، أو زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في جو الغرفة بدلا من الأكسجين.

إسفكسيا كتم النفس عند منع وصول الهواء للفم والأنف والتي قد تؤدي للوفاة.

إسفكسيا الغرق حيث تدخل المياه الرئة وتحل محل الأكسجين.

ولفتت عضو اللجنة الاستشارية بالمحكمة الجنائية الدولية أن الرئة تشبه قطعة الإسفنج، حيث تقوم الحويصلات الهوية من خلال الشعيرات الدموية على سطحها بامتصاص الأكسجين وإيصاله للدم حتى يضخه القلب من خلال الشريان الأوروطي لباقي الجسم، ويخرج ثاني أكسيد الكربون مع الزفير في عملية الأيض.

أعراض اسفكسيا الغرق

وتبين رئيس الرابطة العربية للطب الشرعي أنه توجد حالات مختلفة لمن يتم العثور على جثثهم في المياه والطب الشرعي يستطيع التمييز بين من توفي باسفكسيا الغرق أم لأسباب أخرى كما يستطيع معرفة إن كانت حالة الغرق تمت بصورة عارضة أم لأسباب جنائية وفقا لمعطيات مختلفة:

الميت غرقا يقوم بصراع من أجل الحصول على الأكسجين، فنجد بقايا من المياه دخلت جسده من خلال الفم والأنف إلى القصبة الهوائية والجهاز التنفسي، مثل الطحالب وبعض الكائنات الحية الدقيقة.

بمجرد إخراج الشخص من المياه تظهر عليه رغاوي تخرج من الأنف والفم ويكون لونها أبيض وليست لها رائحة، وعند الضغط على الصدر تخرج بشكل أكبر من الفم والأنف ما يشير إلى موت الشخص غريقا.

قد نجد في يد الغريق أشياء من المكان الذي غرق فيه مثل تمسكه برمل مثلا أو شيء آخر.

الكائنات الحية الدقيقة تشير إلى المكان الذي توفي فيه الشخص، فأحيانا يغرق الشخص في مكان ويتم وضعه في مكان آخر لتضليل السلطات بشأن مكان وقوع الجريمة، وهذه الكائنات نكتشفها في الرئة وأحيانا في نخاع العظام، وهي تشير إلى أن الشخص كان يتنفس قبل غرقه ونتيجة لعملية التنفس دخلت الكائنات الدقيقة إلى الرئة.

في بعض الجرائم تلقى الجثث في المياه بعد قتلها لإعطاء انطباع أن الوفاة حدثة بصورة عارضة في المياه.

وجود أسباب أخرى للوفاة مثل طعنات السكين أو طلقات الرصاص أو ضربات على الرأس عوامل ترجح الوفاة قبل السقوط في المياه.

في حالات الانتحار هناك عوامل تثبت حدوثها: مثل ملابسات القضية وهل هناك محاولات سابقة للانتحار، مثل محاولة قطع الشرايين، أو تناول عقاقير، فضلا عن وجود تاريخ مرضي للأمراض النفسية، وملابسات ما قبل الحادث.

حالات الانتحار لا ترتبط فقط بالكشف الطبي فقط، وإنما صورة كاملة نحكم من خلالها على حياة الشخص وتصرفه، ونرجح ما حدث بعد ذلك.

وتنصح دينا شكري، أستاذة الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة باتباع الإرشادات وعدم النزول للمياه في المناطق عالية الخطورة، والوعي بضرورة الالتزام بنصائح المختصين في هذا الشأن، وضرورة وجود المنقذين والمسعفين قرب المسطحات المائية والاستماع لنصائحهم، مع أهمية وجود متخصصين في الإنعاش الأولي السريع لإنقاذ الحالات التي تستدعي ذلك.