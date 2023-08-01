العالم اليوم - البنتاغون: رئيس الأركان تحدث مع نظيره النيجري قبل أيام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - قال الجيش الأميركي إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي تحدث هاتفيا مع رئيس أركان جيش النيجر اللفتنانت جنرال عيسى عبده صديق وناقشا سبل سلامة المواطنين الأميركيين وكذلك الوضع في البلاد.

وقال متحدث باسم الجيش الأميركي إن الاتصال جرى يوم 27 يوليو.

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