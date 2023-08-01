العالم اليوم - دوي إطلاق نار وسط العاصمة في بوركينا فاسو

انتم الان تتابعون خبر دوي إطلاق نار وسط العاصمة في بوركينا فاسو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 05:25 صباحاً - أفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع دوي طلقات نارية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وسط عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو بالقرب من قاعدة جوية.

وسُمع إطلاق النار في حوالي الساعة 12:45 صباحًا (0045 بتوقيت غرينتش) في قلب المدينة، بعد عشرة أشهر من الانقلاب، وهو الثاني في أقل من عام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي تعاني من الإرهاب.

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