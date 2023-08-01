العالم اليوم - "النمور تعبر".. نجم ليفربول ينضم إلى الاتحاد السعودي

انتم الان تتابعون خبر "النمور تعبر".. نجم ليفربول ينضم إلى الاتحاد السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 07:20 صباحاً - أعلن الاتحاد السعودي، في وقت متأخر من الإثنين، عن تعاقده رسميا مع نجم ليفربول الإنجليزي، لاعب الوسط البرازيلي فابينيو.

ونشر نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، صور التعاقد مع فابينيو، قائلا إن العقد بين الطرفين يمتد لثلاثة مواسم.

وأضاف: "يأتي التعاقد مع اللاعب العالمي فابينيو في إطار جهود شركة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة، التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليا ودوليا".

ما قصة النمور؟

تطرق الاتحاد في فيديو الإعلان عن الصفقة إلى التقارير التي أشارت إلى أن انتقال فابينيو إلى السعودية تعطل بسبب امتلاكه نوعا من الكلاب، يحظر إدخاله إلى المملكة.

وظهر فابينيو في مقطع الفيديو وهو يمسك نمرا بسلسلة حديدية، ليعلق الحساب الرسمي للنادي بعبارة: "النمور مسموح لها العبور".