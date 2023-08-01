العالم اليوم - الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب مسار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب مسار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأميركي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولار للأوونصة بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولار للأونصة.

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولار.