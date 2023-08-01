العالم اليوم - الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة مع تراجع الين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، الثلاثاء، وسط حالة من الحماس لدي المستثمرين بفعل تراجع الين، وتصدرت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الرقائق ذي الثقل، وكذلك سهم تويوتا التي أعلنت نمو أرباحها الفصلية إلى المثلين.

وارتفع المؤشر نيكي 0.92 بالمئة ليغلق عند 33476.58 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 2337.36 نقطة. ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين في ختام شهر يوليو الذي شهد أداء قويا بفضل نتائج إيجابية لأعمال الشركات وآمال في تحقيق هبوط هادئ في ظل متانة الاقتصاد الأميركي. وانخفض الين لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مجددا بينما يدرس المستثمرون أحدث خطوات بنك اليابان (المركزي) لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد التي يتبناها. وارتفع سهم تويوتا موتور 2.49 بالمئة، متصدرا الرابحين على المؤشر توبكس بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات نمو أرباحها التشغيلية إلى المثلين تقريبا في الربع الأول. وصعد سهم سوني 1.24 بالمئة. وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 2.82 بالمئة، مقدما أكبر دعم للمؤشر نيكي. وقفز سهم أدفانتست 4.02 بالمئة. وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية المدرجة ببورصة طوكيو البالغ عددها 33 مؤشرا إلا أربعة مؤشرات فقط. وقطع مؤشر القطاع المصرفي موجة مكاسب استمرت ثلاث جلسات ليهبط 1.23 بالمئة ويسجل أسوأ أداء من بين المؤشرات الفرعية. وارتفع مؤشر شركات المرافق 3.29 بالمئة ليسجل أفضل أداء من بين المؤشرات.

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