العالم اليوم - فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من النيجر.. وتكشف تفاصيل العملية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها ستبدأ عملية إجلاء رعاياها من النيجر اليوم، وذلك في أعقاب الانقلاب، الذي حصل الاسبوع الماضي.

ماذا جاء في الرسالة؟ نقلت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية محتوى رسالة من السفارة الفرنسية في النيجر للرعايا الفرنسيين هناك: "في مواجهة تدهور الوضع الأمني ​​في النيجر، وللاستفادة من الهدوء النسبي في نيامي، يجري الإعداد لعملية إجلاء جوي من نيامي".

وأضافت أن الإجلاء سيتم "في القريب العاجل وفي فترة زمنية قصيرة جدا".

وأشارت إلى أن "عملية الإجلاء (...) موضع تنسيق مع القوات في النيجر".

ويتراوح عدد الفرنسيين المقيمين في النيجر بين 500 و600 شخص. وفي وقت لاحق، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن "عمليات إجلاء الرعايا من النيجر تبدأ اليوم"، مضيفة "فرنسا تعمل أيضا على إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر". تدخل عسكري محتمل! تأتي الرسالة الفرنسية في وقت تحدثت فيه تقارير عن احتمال قيام فرنسا بتدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى الحكم.

ردّا على هذه التقارير، حذّرت السلطات في بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب على واغادوغو وباماكو".

وذكرت أن أي تدخل عسكري في النيجر من شأنه أن "يزعزع استقرار المنطقة بأسرها".

تنفي فرنسا، حتى الآن، رغبتها في التدخل عسكريا في النيجر.

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