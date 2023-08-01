العالم اليوم - ضوابط صينية على تصدير تكنولوجيا الطائرات المسيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - أقرت الصين ضوابط جديدة على تصدير بعض المعدات الخاصة بالطائرات المسيرة، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا.

الضوابط الصينية الجديدة تشمل بعض محركات الطائرات المسيرة وأشعة الليزر ومعدات الاتصالات والنُظم المضادة للطائرات المسيرة.

وتأتي الخطوة الصينية بعد خطوة مماثلة من بكين قيدت تصدير بعض المعادن التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الشرائح، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة خطوات لمنع بكين من الحصول على تكنولوجيات أساسية مثل معدات صناعة الشرائح.

وتمثل المسيرات الصينية 50 في المئة من الطائرات المسيرة المباعة في الولايات المتحدة.

فما تأثيرات هذا القرار؟

في هذا الصدد، يقول أستاذ الاقتصاد السياسي أحمد ياسين، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":