العالم اليوم - هل يؤثر انقلاب النيجر على الوضع الأمني في منطقة الساحل؟

انتم الان تتابعون خبر هل يؤثر انقلاب النيجر على الوضع الأمني في منطقة الساحل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - موقع استراتيجي مميز تتمتع به النيجر، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أيام أدخل البلاد في حالة من عدم اليقين. ولعل أحد أبرز المخاوف الدولية حاليا تتمثل بتحويل المنطقة لملاذ آمن لجماعات إرهابية ومتطرفة تنشط في المنطقة أصلا.

وتشهد نيجيريا ومالي ودول أخرى هجمات متكررة من جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمات القاعدة وداعش وغيرها، إضافة لنشاطات لتهريب البشر والأسلحة والمخدرات.

دول المنطقة كانت قد نجحت نسبيا في الحد من تلك النشاطات والجماعات، لكن التطورات في النيجر قد تنذر بعودة التدهور الأمني في المنطقة.

فكيف ستؤثر تلك التطورات على عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء؟ وهل اتخذت دول الجوار والمنطقة الإجراءات المطلوبة لضمان الحفاظ على أمنها؟

من باريس، أكد الكاتب الصحفي جان بيار بيران، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":

في كل مرة يكون فيها انقلاب، لا تحدث أي نتائج في مكافحة الإرهاب.

بعد كل انقلاب، يتقدم الإرهابيون، والنيجر لا أعتقد أنها ستكون استثناء.

الشيء السيء حين نكافح جماعات ومليشيات هو الانقسام داخل الجيش.

الإرهابيون سيستغلون الانقسام الحاصل للسيطرة على الأراضي والتقدم أكثر.

الفرنسيون في النيجر لم يكونوا في الواجهة في محاربة الإرهاب.. لم ينخرطوا على الأرض مباشرة.

ومن نواكشوط، قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية محمد الطالب أعبيدي، لـ"غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":