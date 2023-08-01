العالم اليوم - سفيرا تركيا وقطر يناقشان فرص الاستثمار المشترك في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 12:22 مساءً - بحث السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، مع نظيره القطري، سالم بن مبارك الشافي، فرص الاستثمار المشترك للبلدين في مصر.

وقال شن في تغريدة على تويتر إنه والشافي قاما بتقييم فرص الاستثمار المشترك للبلدين. وأضاف السفير أنه سيتم عقد اجتماع تشاوري داخلي بمشاركة مستثمرين أتراك وقطريين في أكتوبر المقبل. وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وخلال الشهر الماضي اتفق الطرفان على رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء. وخلال السنوات الماضية، حافظت مصر وتركيا على علاقتهما التجارية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال العام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021 (زيادة 14 بالمئة)، بحسب البيانات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

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