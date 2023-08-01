العالم اليوم - اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية مع اقتراب العاصفة خانون

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 01:20 مساءً - ألغت السلطات في اليابان الرحلات الجوية وحثت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم، يوم الثلاثاء، مع اقتراب العاصفة المدارية خانون من سلسلة جزر أوكيناوا، مما يثير مخاوف من حدوث سيول وهبوب رياح عاتية حتى الخميس.

وحثت السلطات السكان في مساحة شاسعة من المقاطعة الإستوائية على إخلاء منازلهم في وقت تتحرك فيه العاصفة ببطء باتجاه الشمال الغربي، مع توقعات بأن تصاحبها رياح قوية تصل سرعتها إلى 65 مترافي الثانية.

ونقل تلفزيون أساهي الياباني أن السلطات أغلقت مطار مدينة ناهاو وألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى المنطقة وهو ما يعني إلغاء أكثرمن 900 رحلة طيران محلية ودولية اعتبارا من ظهر الثلاثاء.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز" أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثّر بإلغاء الرحلات الثلاثاء والأربعاء.