العالم اليوم - بريطانيا تصنّف ممارسات داعش في حق الإيزيديين إبادة جماعية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 02:18 مساءً - اعتبرت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، أن ممارسات ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق الإيزيديين عام 2014 في العراق تشكل "إبادة جماعية"، وفقا لما قالته وزارة الخارجية البريطانية في بيان.

وأوضح البيان "أقرت المملكة المتحدة رسميا اليوم (الثلاثاء) بأن داعش ارتكبت ممارسات إبادة جماعية في حق الإيزيديين في العام 2014".

وفي السابق، دانت الحكومة البريطانية فظائع داعش المرتكبة ضد الإيزيديين، لكن تلك الإدانات لم تصل إلى حد الاعتراف بهذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.

وفي يناير الماضي، اعترف البرلمان الألماني (البوندستاغ) بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديبن في العراق، كإبادة جماعية، موصيا بسلسلة من إجراءات الدعم للإيزيديين.

وتم اختطاف أكثر من 6 آلاف إيزيدي عندما هاجم داعش معقلهم في محافظة نينوى، وفقاً لمكتب حكومة إقليم كردستان لإنقاذ الإيزيديين المختطفين.

وهناك أكثر من 2000 لا يزالون في عداد المفقودين.

وبحسب المكتب فرّ أكثر من 120 ألف إيزيدي العراق منذ أن شن تنظيم داعش هجومه، ويعيش عشرات الآلاف ممن بقوا في المنطقة في مخيمات.