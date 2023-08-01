العالم اليوم - مبابي إلى ليفربول؟.. أول تعليق من يورغن كلوب

انتم الان تتابعون خبر مبابي إلى ليفربول؟.. أول تعليق من يورغن كلوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 02:18 مساءً - علّق المدرب الألماني يورغن كلوب على الأنباء الرائجة بشأن رغبة ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في وقت سابق، عن بدء ليفربول مفاوضات مع باريس سان جرمان، للتعاقد مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الريدز" يجري محادثات مع سان جرمان لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة.

ما تعليق كلوب؟

قال مدرب ليفربول في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية: