العالم اليوم - مصر.. حفل نجاح طالبتين يتحول إلى "كارثة تسمم"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. حفل نجاح طالبتين يتحول إلى "كارثة تسمم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:22 مساءً - لم تكتمل فرحة عائلة في محافظة سوهاج بتفوق طالبتين في نتائج الثانوية العامة، حيث أصيب 24 شخصا من بينهم أطفال بحالة تسمم وهو ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى لإنقاذهم.

واستقبل مستشفى طهطا العام في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الحالات المصابة القادمة ‏من قرية شطورة بسوهاج والتي تتراوح أعمارهم ما بين 37 عاما وطفل في عمر الأربعة سنوات، وفقا ‏لحديث أيمن خلف، مدير المستشفى لموقع "دوت الخليج".‏

ويؤكد خلف أن الأسرة وذويهم شعروا بآلام مبرحة في البطن مع أعراض القيء عقب تناول الحلوى خلال ‏الاحتفاء بنجاح طالبتين في امتحانات الثانوية العامة، ولم ينتظروا كثيرا من شدة التعب وانطلقوا نحو ‏المستشفى التي تعاملت مع حالتهم الصحية باهتمام ودقة.‏

ويضيف مدير مستشفى طهطا العام:

"حرصنا على منحهم الإسعافات الأولية اللازمة وتنفيذ عدد من ‏الفحوصات الطبية للاطمئنان على وضعهم الصحي خاصة الأطفال الذي وصل عددهم إلى 14 فضلا عن ‏نقلهم إلى غرف عدة داخل المستشفى لمتابعة تطور حالة كل مصاب والتأكد من مرور الأزمة بسلام.‏

"بالتزامن مع تقديم الدعم الطبي للمصابين قمنا بإخطار المسؤولين ‏في الطب الوقائي وجهات التحقيق بتفاصيل الحادث، من أجل التعرف على أسباب الإصابة بـ التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسبب في واقعة التسمم".‏

"مع مرور ساعات قليلة شعر ‏عدد من المصابين بالتحسن وانتهاء الأعراض المصاحبة للتسمم وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى مع ‏التنبيه بضرورة العودة سريعا في حالة وقوع أي انتكاسة صحية وأهمية المتابعة لحين التماثل الكامل ‏للشفاء".‏

"يتبقى الآن 12 مريضا داخل المستشفى ‏يحتاجون للتواجد تحت الملاحظة لفترة أطول لكن الحالة الصحية للجميع مستقرة، نقدم لهم الرعاية ‏المطلوبة ولا يوجد مخاوف من تطور حالتهم إلى الأسوأ".‏

وتستمر جهود قوات الأمن في مركز طهطا بمحافظة سوهاج لتحديد المحل التجاري الذي قدم الحلوى غير ‏الصالحة للأسرة من أجل إتمام عدد من الإجراءات ضد أصحابه والبضاعة المعروضة للبيع أمام ‏المستهلكين لمنع وقوع حوادث أخرى.‏