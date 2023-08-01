العالم اليوم - وزير الطاقة الإسرائيلي يدعو إلى زيادة صادرات الغاز إلى مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 04:20 مساءً - قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن بلاده تسعى "لسد الفجوة" في إنتاج الطاقة المتجددة مع مصر، كما عبر عن رغبته بزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.

في مؤتمر الطاقة الوطني 2023، الذي عقد في تل أبيب الثلاثاء، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "سوق الطاقة العالمي عانى ضربة شديدة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية".

وشدد: "إسرائيل تنتج حوالي 10 بالمئة من الطاقة المتجددة، ومصر تنتج ضعف ذلك. ولا يوجد سبب يمنعنا من سد الفجوة".

ووفقا لصحيفة "كالكالست" الإسرائيلية، أكد كاتس أن:

اقتصاد الطاقة سقط في أزمة كبيرة بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

تعطل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي كان ينتقل تقليديا إلى الدول الأوروبية عبر أراضي أوكرانيا، وعانى السوق العالمي من أزمة شديدة.

كشف الصراع عن ضعف بعض دول العالم التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي المستورد لتلبية احتياجاتها من الطاقة وهو اعتماد يعرضها لانقطاع الإمداد وتقلب الأسعار في أسواق الطاقة العالمية والضرر الذي يلحق بأمن الطاقة لديها.

التصدير لمصر

خلال المؤتمر أكد وزير الطاقة الإسرائيلي على أهمية رفع كمية التصدير للغاز الطبيعي إلى مصر:

الشركات المشغلة لخزني تمار وليفيتان للغاز الطبيعي يجب أن يرفعا الإنتاج، بهدف زيادة الصادرات إلى مصر.

الطاقة المتجددة

أشار الوزير الإسرائيلي أنه من خلال الاستراتيجية الصحيحة، ستكون إسرائيل قادرة على الوصول إلى هدف 30 بالمئة من إنتاج الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة في عام 2030.

وأشار يسرائيل إلى أهمية "سد الفجوة" مع مصر: