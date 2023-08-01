العالم اليوم - إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 05:18 مساءً - أصيب 5 إسرائيليين، الثلاثاء، جراء عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد عناصر قوات حرس الحدود قام بـ"تصفية" منفذ العملية في "معاليه أدوميم". وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مطلق النار استخدم رشاشا من نوع إم-16. وتوصف كل الإصابات بأنها بين "المتوسطة والطفيفة". وفي أبريل الماضي، شهدت مستوطنة "معاليه أدوميم" عملية دهس وطعن، لم تخلف أي قتلى.

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