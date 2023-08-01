العالم اليوم - النفط يتراجع وسط مؤشرات على جني الأرباح بعد ارتفاعه في يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 06:22 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط مؤشرات على جني الأرباح بعد أن ارتفعت في يوليو، عندما راهن المستثمرون على تراجع الإمدادات عالميا ونمو الطلب في النصف الثاني من العام.

وبحلول الساعة 1328 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر إلى 84.86 دولار للبرميل منخفضة 57 سنتا. ووصلت أمس الاثنين تسوية عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها منذ 13 أبريل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.21 دولار للبرميل منخفضا 59 سنتا عن سعر التسوية في الجلسة السابقة عندما بلغ أعلى مستوى منذ 14 أبريل.

وأظهرت أحدث البيانات من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، أن الطلب على الوقود ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019. وتوقع استطلاع لرويترز أيضا أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي.