العالم اليوم - لماذا فشل ماني في بايرن ميونيخ؟.. كلوب يفسر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 06:22 مساءً - كشف المدرب يورغن كلوب، عن الأسباب التي أدت إلى "المغامرة الفاشلة" للاعبه السابق ساديو ماني، في بايرن ميونيخ الألماني.

وعانى النجم السنغالي من موسم "متخبط" في ألمانيا، بعد انتقاله في صيف 2022 قادما من ليفربول الإنجليزي، حيث قضى 6 أعوام "ناجحة" تحت إشراف كلوب.

أسباب كلوب

المدرب الألماني كشف عن الأسباب التي أدت لعدم نجاح ماني في بايرن ميونيخ: