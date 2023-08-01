العالم اليوم - تراجع الوظائف الشاغرة بأميركا لأدنى مستوى في أكثر من عامين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 07:20 مساءً - تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عامين لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف سوق الشحيحة رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح الطلب.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، والذي صدر الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021. وجرى تعديل بيانات شهر مايو بالخفض لتُظهر 9.616 مليون فرصة عمل بدلا من 9.824 مليون المعلن سابقا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في يونيو.

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