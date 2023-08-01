العالم اليوم - السودان.. حريق الحرب يدمر أبنية بالخرطوم وسيول تغرق الولايات

انتم الان تتابعون خبر السودان.. حريق الحرب يدمر أبنية بالخرطوم وسيول تغرق الولايات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 11:17 مساءً - تتسع المعاناة الإنسانية في السودان بشكل متسارع، ففي حين يتواصل الدمار الهائل في المباني والمستشفيات والبنيات التحتية بسبب القتال المستمر في العاصمة الخرطوم منذ منتصف أبريل؛ اجتاحت سيول وامطار غزيرة مناطق عديدة في ولاية نهر النيل وعدد من مناطق البلاد الأخرى، محدثة دمارا كبيرا في المساكن والأراضي الزراعية والممتلكات.
وتواصلت الاشتباكات بين طرفي القتال؛ حيث ظهرت صورا ومقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دمارا هائلا أحدثه قصف بمستشفى الأطباء بشارع المطار في منطقة العمارات في الخرطوم.
وتزايدت خلال الساعات الماضية موجات النزوح الجماعي للسكان خصوصا من أحياء جنوب وشرق ووسط الخرطوم ووسط وغرب ام درمان؛ بسبب احتدام القتال والقصف الجوي؛ لتلحق بالأحياء الأخرى التي افرغ بعضها تماما منذ بداية الحرب كاحياء المطار والعمارات والمعمورة والصحافات في الخرطوم ونحو 70 في المئة من احياء الخرطوم بحري.
سيول
وقال الناشط المجتمعي أبوبكر حسن لموقع "دوت الخليج" إن مياه السيول والأمطار غمرت عدد من القرى في منطقة بربر بولاية نهر النيل شمال الخرطوم.
وأشار حسن إلى أوضاع إنسانية بالغة الخطورة تواجه المتضررين خصوصا الأطفال وكبار السن، في ظل توقف تام لمعظم الخدمات بسبب التداعيات الناجمة عن القتال الدائر في الخرطوم.
وأجبر القتال والقصف الجوي المستمر نحو مليوني شخص من سكان الخرطوم على الفرار وترك منازلهم، بحسب إحصائية جديدة للأمم المتحدة، فيما يواجه العالقون أوضاعا أمنية وإنسانية صعبة، وسط مخاوف كبيرة من تعرض الآلاف للموت إما بوابل الرصاص والقصف الجوي، أو جوعا في وقت تضاءلت فيه فرص وقف الحرب التي ادت إلى مقتل واصابة اكثر من 10 الاف شخص حتى الآن.
.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السودان.. حريق الحرب يدمر أبنية بالخرطوم وسيول تغرق الولايات .. في رعاية الله وحفظة