العالم اليوم - اشتعلت فيها النيران.. فيديو لتحطم مروحية في نيجيريا

انتم الان تتابعون خبر اشتعلت فيها النيران.. فيديو لتحطم مروحية في نيجيريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - قالت إدارة الطوارئ في نيجيريا إن طائرة هليكوبتر سقطت واشتعلت فيها النيران في لاغوس العاصمة التجارية للبلاد يوم الثلاثاء.

تفاصيل الحادث

ذكر إبراهيم فيرينلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، أن:

• طائرة الهليكوبتر سقطت فوق إكيجا، وهي منطقة مزدحمة من المدينة.

• شخصان كانا على متن الطائرة لا يزالان على قيد الحياة بعد أن تمكنت السلطات من إنقاذهما.

من جانبه، قال أوليوفيمي أوكي-أوسانينتولو المسؤول بالهيئة إن:

• الطائرة سقطت على طريق أمام مبنى بنك في لاغوس.

• أوسانينتولو أضاف أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وقال مكتب الحوادث في نيجيريا إنه لم يجمع بعد معلومات كافية عن الحادث الذي وقع في نحو الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00بتوقيت غرينتش).