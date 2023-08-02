العالم اليوم - اتهام جنائي جديد لترامب لمحاولته عكس نتيجة "انتخابات 2020"

انتم الان تتابعون خبر اتهام جنائي جديد لترامب لمحاولته عكس نتيجة "انتخابات 2020" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - قالت وزارة العدل الأميركية إن الرئيس السابق دونالد ترامب، مدعو للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن يوم 3 أغسطس.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى سلمت لائحة اتهامات لمحكمة اتحادية في واشنطن بشأن دور ترامب في أحداث الكونغرس.

كذلك تم توجيه اتهام جديد لترامب بشأن محاولة تقويض نقل السلطة في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير 2021.

وسبق إعلان وزارة العدل الأميركية، تصريح من ترامب الثلاثاء قال فيه إنه يتوقع أن يوجّه إليه المدعي العام الفدرالي جاك سيمث قريبا اتهاما جنائيا جديدا.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال" قال ترامب: "سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضل، أنا، عند الساعة 17:00 (21:00 توقيت غرينيتش)".

ما هي الاتهامات الموجهة لترامب؟

• سبق أن وجّه سميث اتهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية.

• سميث يجري تحقيقا في جهود بذلها الرئيس السابق لعكس نتائج انتخابات نوفمبر 2020.

• قبل أسبوعين قال ترامب إنه تلقى رسالة من مدّعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجح أن يوجّه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

• تساءل ترامب الثلاثاء "لمَ لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ لمَ انتظروا كل هذه المدة؟".

• أضاف ترامب: "لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، مندّدا بـ"سوء سلوك الادعاء".

• جاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه ترامب حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل.

• يتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.