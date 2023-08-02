العالم اليوم - تونس.. تعيين رئيس جديد للحكومة خلفا لنجلاء بودن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 02:18 صباحاً - أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "الرئيس قيس سعيد يقرر إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تونس.. تعيين رئيس جديد للحكومة خلفا لنجلاء بودن .. في رعاية الله وحفظة