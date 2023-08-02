العالم اليوم - "جنرال موتورز" تستدعي مئات السيارات.. تعرّف على السبب

انتم الان تتابعون خبر "جنرال موتورز" تستدعي مئات السيارات.. تعرّف على السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - قالت شركة جنرال موتورز يوم الثلاثاء إنها ستستدعي ما يزيد قليلا عن 900 سيارة قديمة في جميع أنحاء العالم بها مشكلة في الوسائد الهوائية، بعد حادث في البرازيل.

ويغطي الاستدعاء بعض من السيارات التي أنتجتها عام 2013 مثل شيفروليه من طرز كامارو وسونيك وفولت، وسيارة تراكس (في كندا فقط)، وسيارة بويك فيرانو، ومنها 767 في الولايات المتحدة و101 في كندا و46 في بلدان أخرى.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة إن وحدتها البرازيلية تلقت في مارس مزاعما بأن سيارة شيفروليه كامارو من إنتاج عام 2013 تعرضت لحادث تحطم في مايو 2022 بسبب مشكلة في الوسادة الهوائية للسائق الأمامي.

ووفق جنرال موتورز فإن الفحص أكد ذلك.

وأشارت جنرال موتورز إلى أن الفحص لا يزال مستمرا، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن المشكلة من المحتمل أن تكون مرتبطة بعيب في التصنيع.