العالم اليوم - صلاح يودع فابينيو بكلمات مؤثرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 04:23 صباحاً - نشر النجم المصري محمد صلاح على حسابه في "إكس" صورة تجمعه بنجم ليفربول الإنجليزي، لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، الذي انضم إلى الاتحاد السعودي.

وقال صلاح في تعليقه على الصورة التي تجمعه بفابينيو: "شكرا لك على صداقتك، وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين، سوف نفتقدك. أتمنى لك كل خير".

كذلك تحدث صلاح، في فيديو نشره حساب نادي ليفربول على "إنستغرام"، لوداع لاعبي ليفربول لفابينيو، قائلا: "صديقي قضينا وقتا رائعا، كانت لدينا رحلة جيدة، قيامك بالعمل الدفاعي في الملعب جعلنا نلعب بحرية. أنت شخص رائع ولاعب عظيم، أتمنى لك كل التوفيق، أراك قريبا".

وأعلن الاتحاد السعودي، في وقت متأخر من الإثنين، عن تعاقده رسميا مع فابينيو.

ونشر نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، صور التعاقد مع فابينيو، قائلا إن العقد بين الطرفين يمتد لثلاثة مواسم.

وأضاف: "يأتي التعاقد مع اللاعب العالمي فابينيو في إطار جهود شركة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة، التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليا ودوليا".