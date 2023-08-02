العالم اليوم - بالفيديو.. أوكرانيا تتصدى لمسيرات روسية وانفجارات تهز كييف

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أوكرانيا تتصدى لمسيرات روسية وانفجارات تهز كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 05:20 صباحاً - قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤول عسكري إن وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في ثلاث مناطق دون وقوع إصابات.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام أن حطاما سقط في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف وأن أضرارا لحقت بمبنى غير سكني، مضيفا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع.

وأكد كليتشكو أن حطاما سقط أيضا في منطقة سياتوشين في غرب العاصمة، مضيفا أن النيران اشتعلت في شجرة.

من جانبه، قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن حطاما سقط كذلك في فناء بمنطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني.

ولم يتحدث أي من المسؤولين عن حدوث إصابات.

ورفعت الحكومة التحذيرات من غارات جوية في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها وأغلب المناطق الأخرى في أوكرانيا.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الدفاعات الأوكرانية للمسيرات الروسية.