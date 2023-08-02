العالم اليوم - ميزة جديدة في "يوتيوب" تختصر الوقت

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:22 صباحاً - يختبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ميزة جديدة تقوم على توفير ملخص عن الفيديوهات، وذلك عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيختصر وقت المستخدمين.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن هذه الميزة موجودة بشكل تجريبي على عدد محدود من الفيديوهات في "يوتيوب" ومخصصة للعدد محدود من المستخدمين. المزايا والفكرة من الميزة الجديدة يأمل "يوتيوب" بأن تساعد الميزة الجديدة المشاهدين على تحديد المحتوى الذي يريدون أن يشاهدوه.

تظهر خلاصات الفيديوهات لعدد محدود من المستخدمين حاليا باللغة الإنجليزية فقط. تظهر هذه الخلاصات في "يوتيوب ووتش" وفي صفحات البحث.

الغاية من هذه الميزة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي منح الجمهور لمحة عن المحتوى الذي ينتظرهم، على ألا تكون بديلة لوصف الفيديوهات التي يكتبها البشر.

تساعد هذه الملخصات الجمهور في تحديد ما إذا كان المحتوى مناسب له بسرعة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ميزة جديدة في "يوتيوب" تختصر الوقت .. في رعاية الله وحفظة