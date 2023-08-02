العالم اليوم - أرباح "تيكوم" الإماراتية ترتفع 13% في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر أرباح "تيكوم" الإماراتية ترتفع 13% في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 12:22 مساءً - أعلنت مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال في دبي، الأربعاء، تحقيق زيادة نسبتها 13 بالمئة في الأرباح للنصف الأول واقترحت توزيعات أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (108.91 مليون دولار) على المساهمين.

وذكرت تيكوم في إفصاح أن الربح الصافي ارتفع إلى 485 مليون درهم في النصف الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بدفعة من معدلات إشغال مرتفعة وعملاء جدد.

ووصلت معدلات الإشغال إلى 87 بالمئة حتى 30 يونيو بما شكل زيادة خمسة بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي.

لكن الربح الصافي للربع الثاني تراجع إلى 229.4 مليون درهم من 237.3 مليون درهم قبل عام. وقالت تيكوم إن الربح لتلك الفترة ارتفع 19 بالمئة إلى 283 مليون درهم عندما تم استبعاد نفقات استثنائية متعلقة بتسوية تسهيل دين قديم.

وقالت الشركة في يونيو إنها أعادت تمويل دين قائم بشروط تفضيلية أكثر.

يذكر أن مجموعة تيكوم، مدرجة في سوق دبي المالي، وهي تمتلك محفظة من الأصول العقارية الموزعة على 10 مجمعات أعمال في دبي، وتخدم هذه المجمعات ستة قطاعات هي: التصميم، والتعليم، والتصنيع، والإعلام، والتكنولوجيا، والعلوم.