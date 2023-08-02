العالم اليوم - أبوظبي.. صفقة ضخمة لإطلاق عملاق عقاري بـ12 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر أبوظبي.. صفقة ضخمة لإطلاق عملاق عقاري بـ12 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 01:20 مساءً - قدمت القابضة (إيه.دي.كيو)، الشركة الاستثمارية في أبوظبي، و آي.إتش.سي كابيتال، التابعة لشركة "العالمية القابضة"، عرضا لدمج حصصهما في مدن العقارية بشركة كيو القابضة.

كما ستضيف القابضة (إيه.دي.كيو) لذلك أيضا حصتها البالغة 100 بالمئة في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك".

وقالت القابضة (إيه.دي.كيو) و آي.إتش.سي في بيان على موقع القابضة الإلكتروني، الأربعاء، إن الصفقة المقترحة "ستنشئ... واحدة من أكبر منصات العقارات والضيافة والفعاليات في المنطقة والتي ستعزز من مكانة أبوظبي الريادية في العقارات والضيافة".

وأشارت الشركة في البيان إلى أن إجمالي أصول المجموعة المدمجة سيبلغ حوالي 44 مليار درهم (11.98 مليار دولار).

وفي بيان منفصل أعلنت كيو القابضة تلقيها العرض من القابضة (إيه.دي.كيو) و آي.إتش.سي كابيتال، وقالت إن "العرض يخضع لاستلام جميع الموافقات الحكومية ذات الصلة... كما سيقوم مجلس إدارة كيو القابضة بالنظر في الصفقة المقترحة... قبل تقديم أي توصية للمساهمين".

وقال بيان القابضة إنه عند اتمام الصفقة المقترحة ستقوم كيو القابضة بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح القابضة و آي.إتش. سي كابيتال بعدد إجمالي 9491 مليون سهم عادي في رأس مال كيو القابضة.

وأضافت أنه تم تحديد سعر السهم الواحد في كيو القابضة بقيمة 2.70 درهم.

ويتضمن العرض تقييما لأسهم شركة كيو القابضة بحوالي 18.5 مليار درهم إماراتي.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء سوف تمتلك القابضة 38.7 بالمئة وتمتلك آي.إتش.سي 19.4 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة كيو القابضة.