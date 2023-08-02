العالم اليوم - محمد بن زايد يصل الأردن.. والملك في مقدمة مستقبليه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 02:18 مساءً - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء "وام"، كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله مطار السرب الملكي "ماركا"، ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

وجرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية، ورافقت طائرته لدى دخولها أجواء الأردن طائرات حربية.