العالم اليوم - مبادلة الإماراتية تعلن استثمارها في شركة "آلايند" الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 03:22 مساءً - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم الأربعاء، استثمارها في شركة "آلايند" الأميركية الرائدة في قطاع مراكز البيانات على مستوى منطقة الأميركيتين.

وبهذا تنضم مبادلة كشريك أقلية إلى جانب شركاء أغلبية بإدارة شركة "ماكواري" لإدارة الأصول.

وتقدم "آلايند" حلول مراكز البيانات الضخمة ذات المساحات القابلة للمشاركة، والمراكز القابلة للتوسع، وتلك التي تناسب مختلف المتطلبات لدعم عملائها حول العالم، سواء المؤسسات العملاقة أو الشركات الاعتيادية، لمساعدتهم في أعمالهم، ولتلبية الطلب المتنامي على توفير بنية تحتية مستدامة وقابلة للتطوير.

ويشمل هذا قيام "آلايند" بتوفير أكثر من 2,5 جيجاوات من السعة التخزينية عبر ما يزيد على 40 مركز بيانات عند اكتمال عملية البناء.

وتتركز غالبية أعمال المجموعة في أميركا الشمالية، إلا أن "آلايند" توسّعت مؤخراً في منطقة أمريكا اللاتينية من خلال استحواذها على شركة "ODATA"، مزوّد خدمات مراكز البيانات في منطقة أميركا الجنوبية.

وبذلك ترسّخ "آلايند" مكانتها بين أكبر مشغلي مراكز البيانات الخاصة في منطقة الأمريكيتين. وتشمل عمليات المجموعة في منطقة أمريكا الجنوبية والكاريبي، مراكز بيانات في كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك.

ويأتي الاستثمار في شركة "آلايند"، في إطار جهود مبادلة الرامية لتعزيز حضورها المتنامي في قطاع البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة.

وكانت مبادلة قد أعلنت في يونيو من هذا العام، التزامها باستثمار 500 مليون دولار في شركة "برايت سبيد" الأميركية لخدمات النطاق العريض والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي تهدف إلى إيصال خدمات الألياف الضوئية لنحو ثلاثة ملايين منزل وشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما يعد الاستثمار في شركة "آلايند"، جزءاً من محفظة مشاريع البنية التحتية الرقمية سريعة النمو في مبادلة التي يقودها منير بركات، المدير التنفيذي لاستثمارات البنية التحتية الرقمية في مبادلة.

وكانت مبادلة قد أعلنت في 2022، عن استثمارها 350 مليون دولار أميركي في "برينستون ديجيتال غروب"، المجموعة الرائدة في مجال خدمات مركز البيانات في آسيا، والتي تركز على مشاريع توسيع خدمات مراكز البيانات عالمية المستوى، لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء آسيا. كما استثمرت مبادلة 800 مليون جنيه إسترليني في "سيتي فايبر"؛ أكبر شركة مستقلة لتزويد شبكات الألياف الضوئية في المملكة المتحدة.