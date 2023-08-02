العالم اليوم - قوات الدعم السريع تحذر من "حرب أهلية" شرقي السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 04:23 مساءً - حذر مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الأربعاء، في بيان من "نذر الحرب الأهلية بين مكونات شرق السودان والتي بدأت ملامحها تطل من خلال تسليح بعض القبائل دون الأخرى".

وذكر البيان أن ذلك "يهدد النسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلاً من احتقان متراكم وبات الآن قابلاً للاشتعال من جديد بعد توفر كافة العوامل التي تساعد في تفجر الصراع ".

وأضاف المكتب أن "التحركات العلنية والاجتماعات التي أقامتها قيادات المؤتمر الوطني بشرق السودان بعلم وتنسيق من قيادات القوات المسلحة وتحت حماية الاستخبارات العسكرية وحكومات الولايات تكشف بجلاء حجم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب السوداني والتي تمثل الحرب الدائرة مجرد بداية لها".

وأكمل: "لم يكن خافيا على أحد أن قرار التعبئة العامة الذي أصدره عبد الفتاح البرهان وفتح المعسكرات للمليشيات المتطرفة وتسليحها تمت جميعها بأوامر مباشرة من قيادة النظام البائد التي باتت تتحكم في مجريات الأمور داخل القوات المسلحة وفي تسيير جميع مؤسسات الدولة".

وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل، عن مقتل الآلاف حتى الآن في السودان وسط أوضاع معيشية وصحية مأساوية للغاية.

أفق الحل السياسي مهددة

ألقت وزارة الخارجية في السودان اللوم على قوات الدعم السريع، في تعثر مباحثات جدة التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أشهر.

قالت الوزارة إن سبب تعثر المفاوضات التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة هو "تعنت قوات التمر"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

طالب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بتنحي خصومه في قيادة الجيش، من أجل "إتاحة الفرصة لإنهاء القتال المستمر منذ 3 أشهر".

توجه دقلو في فيديو من 5 دقائق نشر الجمعة، ويعتقد أنه الأول له منذ اندلاع المعارك مع الجيش في 15 أبريل، إلى الجنود السودانيين بالقول إنه يمكن تحقيق السلام "خلال 72 ساعة" في حال سلموا قائدهم عبد الفتاح البرهان ومساعديه.

أوضاع معيشية صعبة