العالم اليوم - 46.6 مليار دولار أصول جهاز الاستثمار العماني بنهاية 2022

انتم الان تتابعون خبر 46.6 مليار دولار أصول جهاز الاستثمار العماني بنهاية 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 04:23 مساءً - قال جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في السلطنة، في تقرير سنوي، الأربعاء، إن إجمالي حجم أصوله بلغ 17.897 مليار ريال عماني (46.61 مليار دولار) في عام 2022.

وأضاف أن العائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمئة في العام الماضي، وأنه قدم للموازنة العامة توزيعات من الأرباح زادت على خمسة مليارات ريال.

ومن بين أهم الأصول، يملك الجهاز بالكامل شركة الطاقة القابضة الرئيسية أوكيو، والتي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية.

وكتب الجهاز في التقرير "ارتفعت إيرادات مجموعة أوكيو في عام 2022 بنسبة 68 بالمئة مقارنة بالعام 2021، مما نتج عنه ارتفاع في صافي الربح بنسبة مئة بالمئة خلال الفترة نفسها" دون تقديم مزيد من التفاصيل المالية.

وكان الجهاز قد أعلن في ديسمبر كانون الأول أنه يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال على مشروعات استثمارية في عام 2023. ودخل في الآونة الأخيرة في شراكة مع صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار بشكل مشترك في الاقتصاد العماني.