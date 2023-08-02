العالم اليوم - اليونان تقدم عطلة مجانية لسياح فروا من حرائق جزيرة رودس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 04:23 مساءً - قالت اليونان، الأربعاء، إنها ستوفر إقامة مجانية لمدة أسبوع بجزيرة رودس في 2024 للسائحين الذين تأثرت عطلتهم جراء اندلاع حرائق الغابات لعدة أيام بالجزيرة في يوليو والتي ألحقت أضرارا بمنازل وفنادق وأدت إلى إجلاء الآلاف.

والسياحة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد اليونان الذي تعافى من أزمة دين في 2018، فضلا عن أن جزيرة رودس هي مقصد شهير لقضاء العطلات وتاسع أكبر الجزر بشرق البحر المتوسط.

واندلعت حرائق الغابات في 18 يوليو في وسط جزيرة رودس وأججها هبوب الرياح العاتية، وامتدت ألسنة اللهب إلى السواحل الشرقية والجنوبية، وهي منطقة تضم العديد من المنتجعات.

وذكرت اليونان أنها نفذت أكبر عملية إجلاء على الإطلاق بالبلاد.

وأدت حرائق الغابات إلى إجلاء ما يزيد عن 20 ألفا من السياح والمواطنين من المنازل والفنادق الساحلية.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لشبكة آي.تي.في التلفزيونية البريطانية اليوم الأربعاء إن 15 بالمئة من مساحة جزيرة رودس تضررت جراء حرائق الغابات وإن الوضع "عاد إلى طبيعته" الآن لكن السلطات "تدرك أن الأمر تسبب في إزعاج السائحين".

وأضاف ميتسوتاكيس "لكل من تأثرت عطلتهم جراء حرائق الغابات، ستقدم الحكومة اليونانية بالتعاون مع السلطات المحلية عطلة مجانية مدتها أسبوع على جزيرة رودس، بالربيع المقبل، الخريف المقبل، لنتأكد من زيارتهم مجددا للجزيرة والاستمتاع بجمال الطبيعة بها".