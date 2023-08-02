العالم اليوم - محمد بن زايد وعاهل الأردن يبحثان العلاقات الأخوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 05:21 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وإمكانيات تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات، التي عقدها الجانبان، الأربعاء، في قصر "بسمان العامر" بالعاصمة عمان.

ورحب العاهل الأردني بالشيخ محمد بن زايد، معرباً عن ثقته بأن الزيارة تعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

واستعرض الجانبان مختلف جوانب التعاون خاصة المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية، التي تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم السلام والتعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء أن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

ووصل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله مطار السرب الملكي "ماركا"، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وجرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية، ورافقت طائرته لدى دخولها أجواء الأردن طائرات حربية.