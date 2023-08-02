العالم اليوم - نهاية رحلة العنكبوت.. اعتزال أسطورة كرة القدم الإيطالية

انتم الان تتابعون خبر نهاية رحلة العنكبوت.. اعتزال أسطورة كرة القدم الإيطالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 05:21 مساءً - أعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون اعتزال كرة القدم عن 45 عاماً، الأربعاء، بحسب ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بوفون الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ، حيث قضى مسيرة طويلة امتدت لحوالي 29 عاما منذ ظهوره الأول مع نادي بارما عام 1994: "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! لقد قدّمتم لي كلّ شيء وقدّمت لكم كلّ شيء".

وتُوّج بوفون مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.

وقضى بوفون مسيرة أسطورية، كان معظمها حارساً لمرمى يوفنتوس (من 2001 إلى 2021، باستثناء الفترة التي لعب فيها في صفوف باريس سان جرمان في 2018-2019) وفاز بعشرة ألقاب للدوري الإيطالي (بالإضافة إلى بطولة دوري الدرجة الثانية هناك)، إلى جانب 7 كؤوس سوبر، و5 كؤوس إيطالية، لكن أهمها بلا منازع كأس العالم 2006.