العالم اليوم - "وول ستريت" تتراجع نتيجة خفض "فيتش" لتصنيف أميركا الائتماني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 06:22 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" في بداية التداولات، الأربعاء، بعدما أثر تحرك وكالة "فيتش" المفاجئ بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية على الإقبال على الأصول المنطوية على مخاطرة.

وخفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA، وهو ما عارضته وزيرة الخزانة جانيت يلين.

وقال ريتشارد فرنسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرويترز، الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير، وهي حادثة اقتحام الكونغرس الأميركي.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 78.76 نقطة، أو بنسبة 0.22 بالمئة، إلى 35551.92 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 25.80 نقطة، أو بنسبة 0.56 بالمئة، إلى 4550.93 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 151.19 نقطة، أو بنسبة 1.06 بالمئة، إلى 14132.73 نقطة.