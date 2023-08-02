العالم اليوم - زيلينسكي يعول على قمة السعودية لتحقيق السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 08:17 مساءً - عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، عن أمله في عقد قمة سلام هذا الخريف، وأن تكون المحادثات في السعودية هذا الأسبوع خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال زيلينسكي لدبلوماسيين أوكرانيين في رسالة: "إن ما يقرب من 40 دولة ستشارك في الاجتماع بالسعودية، مضيفا: "نحن بحاجة إلى قرارات من أجل أوكرانيا، نحن بحاجة إلى انتصارات لأوكرانيا، في ساحة المعركة وفي العلاقات الدولية وفي دبلوماسيتنا".

قمة السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ملير في إفادة صحفية الإثنين إن مسؤولين حكوميين أميركيين سيحضرون "قمة سلام" بشأن أوكرانيا، في السعودية، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، أن السعودية ستوجه دعوة للدول الغربية وأوكرانيا وكبرى الدول النامية لحضور المحادثات.

كان مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن قد أكد تقارير عن استضافة المملكة العربية السعودية قمة سلام على الأرجح هذا الأسبوع في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بغية استشراف طريقة لبدء مفاوضات هدفها إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

نقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدول التي ستشارك في القمة تشمل أوكرانيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ودولا أخرى، متوقعا أن يحضر مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية.

أضاف أن "روسيا ليست مدعوة".

رد روسيا

أكد الكرملين، الإثنين، أنه لا تتوافر حاليا أسس لمحادثات سلام مع أوكرانيا.

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: نحن بالحاجة لمعرفة الغرض من المحادثات المقبلة المزمع عقدها في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقبل ذلك، قدمت الصين مقترحا للسلام من ضمن بنوده: