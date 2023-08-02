العالم اليوم - إحداها "غفوة المنبه".. مهام إضافية لمفاتيح الصوت في آيفون

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 08:17 مساءً - لا يقتصر دور أزرار التحكم بالصوت في هواتف آيفون على تلك المهمة فقط بل يتعداها ليشمل مهام أخرى مثل التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.

التقاط الصور والفيديو افتح الكاميرا، واضغط على أي من زري التحكم بالصوت، ستتمكن من التقاط صورة شخصية.

للفيديو، غير وضع الكاميرا للفيديو واضغط كذلك على أي من زري الصوت، سيبدأ هاتفك بالتسجيل. إرسال رسائل استغاثة يمكن للمستخدمين إرسال رسالة استغاثة من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة وأحد أزرار الصوت.

سيؤدي هذا إلى إرسال النص إلى خدمات الطوارئ وأي جهات اتصال وصفتها سابقا بأنها حالة طوارئ. إطفاء المنبه عندما يرن المنبه، يمكنك الضغط على أي من زري مستوى الصوت لغفوة المنبه وجعله يصدر صوتا مرة أخرى بعد تسع دقائق. إعادة تشغيل الهاتف ابدأ بالضغط على زر رفع الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض الصوت. كتم صوت المكالمة الواردة سيؤدي الضغط على أي من زري مستوى الصوت إلى إسكات المكالمات العادية الواردة، كما سيوقف الاهتزازات إذا كان هاتفك في وضع الاهتزاز.

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