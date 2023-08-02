العالم اليوم - مسلسل "أتاتورك" في مهب الريح.. حديث عن إلغاء عرضه

انتم الان تتابعون خبر مسلسل "أتاتورك" في مهب الريح.. حديث عن إلغاء عرضه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 08:17 مساءً - قال رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا أبوبكر شاهين، إن المجلس بدأ تحقيقا في مزاعم بأن المنصة الرقمية "ديزني +" ألغت بث مسلسل عن مؤسس البلاد مصطفى كمال أتاتورك.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأرمن الأميركيين ضغطوا لإلغاء عرض المسلسل على أساس أن أتاتورك، كضابط في الجيش العثماني، على صلة بالقتل الجماعي للأرمن في عام 1915.

وكتب شاهين على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن المجلس قرر بدء التحقيق بناء على المعلومات العامة بأن "ديزني +" قررت عدم بث المسلسل.

وأتاتورك شخصية تحظى باحترام كبير في تركيا وإهانة ذكراه يعد جريمة جنائية.

أعلنت "ديزني +" الشهر الماضي أنه سيتم بث مسلسل أتاتورك "في الذكرى المئوية" للجمهورية التركية، التي تصادف يوم 29 أكتوبر.

وشكرت اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية، يوم الإثنين، أولئك الذين دعموا حملتها ضد "تمجيد" ديزني لأتاتورك، وادعت أن عرض المسلسل تم إلغاؤه.