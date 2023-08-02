العالم اليوم - بيانات الوظائف ترفع الدولار رغم خفض تصنيف أميركا الائتماني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 08:17 مساءً - ارتفع الدولار الأميركي، الأربعاء، بعد أن تجاهل المستثمرون قرار وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بينما أسهمت بيانات تظهر زيادة أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الخاصة في يوليو في تعزيز الدولار، إذ إنها تشير إلى تزايد قوة سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة (إيه.دي.بي) اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 324 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو عدد أكبر من زيادة 189 ألفا كان قد توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وتتباطأ سوق العمل الأميركية بالتدريج على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.745 بالمئة ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا خلال ثلاثة أسابيع.

وكان مؤشر الدولار قد قفز ثلاثة بالمئة في 18 يوليو تموز صاعدا من أدنى مستوى في 15 شهرا.

وخفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.

ودفع ذلك اليورو إلى الانخفاض 0.56 بالمئة إلى 1.092 دولار، إذ قال محللون إن الدولار يستفيد على الأرجح من كونه ملاذا آمنا.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.74 بالمئة إلى 1.2682 دولار.

ونزل الين الياباني 0.06 بالمئة عند 143.43 ين للدولار بعدما كان في طريقه في وقت سابق لتقليص خسائر مُني بها في ثلاث جلسات.

وهبط الدولار الأسترالي 1.19 بالمئة إلى 0.653 دولار بعدما انزلق سابقا إلى أدنى مستوياته منذ يونيو عند 0.657 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 1.30 بالمئة إلى 0.6070 دولار.