العالم اليوم - خفض تصنيف أميركا يهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في أسبوعين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:22 مساءً - انخفضت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.4 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 يوليو ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.

وخفضت "فيتش" أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وأدى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية وتراجع عوائد السندات في منطقة اليورو.

كما ارتفع مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في تسعة أسابيع، مما يعكس قلق المستثمرين.

وتراجع المؤشر داكس الألماني عن مستويات مرتفعة قياسية بعد أن أدت بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في جميع أنحاء العالم إلى إثارة مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وتراجعت أسهم كل القطاعات تقريبا على المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مع انخفاض أسهم شركات التجزئة 2.6 بالمئة وهبوط أسهم شركات التعدين 2.7 بالمئة.

أما مؤشر الطيران والدفاع فشكل نقطة مضيئة وارتفع 0.5 بالمئة مدعوما بصعود سهم "بي.إيه.إي سيستمز" بنسبة 6.4 بالمئة بعد أن رفعت شركة الدفاع البريطانية توقعاتها لأرباح 2023.