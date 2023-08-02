العالم اليوم - إحباط هجوم أوكراني بزورق مسير.. وقصف روسي على ميناء إسماعيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن زورقا أوكرانيا مسيرا حاول استهداف سفينة حربية روسية في البحر الأسود، فيما شنت روسيا قصفا على ميناء إسماعيل الأوكراني ما أدى إلى إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب.

وأكدت الوزارة أن القوات البحرية استطاعت إحباط تلك المحاولة وتدمير الزورق.

يأتي ذلك في ظل محاولات استهداف متكررة تتعرض لها السفن الروسية في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة.

روسيا تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني

وفي السياق، ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل الأوكراني طالت خلال الليل الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب يوجد بداخلها مرتزقة أجانب وعتادا عسكريا، فضلا عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية.

جاء ذلك نقلا عن سيرغي ليبيديف الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية ولديه مصادر في ميناء إسماعيل الرئيسي في أوكرانيا الواقع في الجهة المقابلة من رومانيا على نهر الدانوب.

ونقلت الوكالة عن ليبيديف قوله إن روسيا شنت 8 ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل وإنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقا يضم عتادا عسكريا أجنبيا.

إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب

من جانبه، أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن الضربات الروسية أدت إلى "إتلاف" حوالى 40 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير.

وأكّد كوبراكوف على تلغرام "ضرب الروس مستودعات وصوامع حبوب ما أدى إلى إتلاف حوالى 40 ألف طن من الحبوب كانت معدة للتصدير إلى دول إفريقية والصين وإسرائيل"، متّهما روسيا باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع لتنفيذ الهجوم.

وتابع: "هذه الموانئ أصبحت الأساس الذي يقوم عليه الأمن الغذائي العالمي اليوم".

منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو، كثّفت روسيا هجماتها على منشآت حيوية لتخزين الحبوب الأوكرانية المعدة للتصدير.

سمح الاتفاق بمغادرة حوالى 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما خفف من حدة المخاوف حيال نقص المواد الغذائية في الدول الأضعف.

ومع إغلاق البحر الأسود فعليا، بات ميناءا إزمايل وريني على الدانوب الآن طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر رومانيا المجاورة.