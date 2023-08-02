العالم اليوم - الذهب ينخفض بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:22 مساءً - انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على أثر صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو.

تحركات الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1935.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنحو 0.6 بالمئة، في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الأميركية إلى AA+ من AAA.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1972.10 دولار.

وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "أسعار الفائدة المرتفعة ستضغط في النهاية على الذهب. كما أننا نشهد استمرار ارتفاع الدولار، الأسعار حاليا أعلى من 1900 دولار وأقل من 2000".

وصعد الدولار 0.4 بالمئة متخطيا أعلى مستوى بلغه قبل ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العاشر من يوليو.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة (إيه.دي.بي)، الأربعاء، أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 324 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو عدد أكبر من زيادة 189 ألفا كان قد توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 23.71 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 920.78 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1235.17 دولار.