20 مليون سوداني على حافة المجاعة

20 مليون سوداني على حافة المجاعةأعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء. عن تضاعف عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي تسببت به الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، القول: إن الحرب أجبرت نحو أربعة ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها ويعاني أكثر من 20,3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42 في المائة من سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وتابعت: "بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في مايو 2022، تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه "حرج بلا شك"، خصوصا مع "ما يقرب من 6,3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد.