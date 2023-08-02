وكالة الأمن السيبراني الإيطالية تحذر من هجمات قراصنة موالين لروسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 10:27 مساءً - حذرت الوكالة الايطالية للأمن السيبراني، من مؤشرات هجوم من جانب مجموعة قرصنة موالية لروسيا تستهدف مصارف ومواقع إعلامية ومنصات بلديات على الشبكة العنكبوتية.

وقالت الوكالة الايطالية للامن السيبراني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الايطالية إن مجموعة قراصنة تسمي نفسها Noname057(16) استهدفت اليوم الأربعاء، بعض المواقع الإعلامية والمؤسساتية، مثل بلدية باليرمو وبوابة الشفافية لمقاطعة صقلية في جنوب البلاد، فضلا عن استهداف مصرفين .

وأكدت الوكالة أنها أحاطت شرطة البريد علما بهذه الهجمات، مشددة على أنها تراقب تطور الوضع بأقصى قدر من الاهتمام.

وقالت إن (فريق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر) التابع للوكالة لاحظ إعادة تنشيط حملات بالهجوم الموزع لحجب الخدمة (Ddos) من قبل مجموعات من نشطاء القرصنة المؤيدين لروسيا، وأوصت بالحفاظ على مستوى عالٍ من الاهتمام في حماية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.