العالم اليوم - تضارب الأنباء بشأن إطلاق نار داخل الكونغرس.. "مكالمة كاذبة"

انتم الان تتابعون خبر تضارب الأنباء بشأن إطلاق نار داخل الكونغرس.. "مكالمة كاذبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:18 مساءً - تحدثت وسائل إعلام أميركية عن إخلاء مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأميركي بعد سماع إطلاق نار داخل المبنى، فيما قالت شرطة واشنطن في وقت لاحق إن إعلان الطوارئ في الكابيتول يبدو أنه ناتج عن مكالمة كاذبة.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة واشنطن هيو كارو إن الشرطة لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب بعد تقارير عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكونغرس، مشيرا أن البلاغ كان كاذبا على ما يبدو.

وأضاف كارو: "تلقينا بلاغا عن شخص يطلق النار. يبدو أنه بلاغ كاذب لم تقع إصابات ولم نعثر على مطلق النار".

وفي وقت سابق، حثت شرطة الكونغرس الأميركي الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

ومجلس الشيوخ حاليا في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.

وقالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار. ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص".