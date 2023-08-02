العالم اليوم - إيرادات قوية لمجموعة "أغذية" الإماراتية بالنصف الأول من 2023

انتم الان تتابعون خبر إيرادات قوية لمجموعة "أغذية" الإماراتية بالنصف الأول من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:18 مساءً - أعلنت اليوم مجموعة "أغذية" نتائجها للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي حققت خلالها أداءً قوياً تمثل في ارتفاع صافي إيراداتها بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم (598.9 مليون دولار)، في حين بلغ معدل النمو في التسعير 3.6 بالمئة وفي الأحجام 6.7 بالمئة.

وارتفع معدل نمو الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 318.8 مليون درهم (86.7 مليون دولار).

فيما ارتفع صافي ربح المجموعة بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 144 مليون درهم (39.2 مليون دولار)، مع معدل نمو أبطأ مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والذي يعكس بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إذ ارتفعت تكاليف الفائدة 34 مليون درهم إماراتي (9.2 مليون دولار) على أساس سنوي، مقارنة بالعام السابق.

وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة "أغذية" على قوتها حيث بلغ النقد وما يعادله 0.6 مليار درهم إماراتي بعد 579 مليون درهم إماراتي (157.6 مليون دولار) من الديون المدفوعة مقدمًا في العام حتى تاريخه.

وانخفض صافي دين المجموعة إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ليسجل 1.9 مرة (صافي الدين 1.2 مليار درهم إماراتي) من 2.3 مرة في ديسمبر 2022.

وعززت "أغذية" خلال النصف الأول من العام، مواردها التي تركز على التصدير، والتي شهدت بالفعل تقدمًا، حيث زادت عائدات التصدير بنسبة 18.2 بالمئة على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، مدعومة بأحجام خدمات الطعام الجديدة في الأسواق الإقليمية مثل الأردن والكويت والبحرين، بالإضافة إلى الطلبات على المنتجات القائمة على المصادر النباتية في الأسواق الدولية الجديدة.