العالم اليوم - مرتضى منصور يعلن رحيله عن نادي الزمالك

انتم الان تتابعون خبر مرتضى منصور يعلن رحيله عن نادي الزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:18 مساءً - أعلن مرتضى منصور تقدمه باستقالته من أي منصب له داخل الزمالك وآخرهم كان رئيس لجنة الاشتراكات.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأربعاء: "أنا خارج المشهد والانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل ومن يريد الترشح فليتفضل".

وأضاف: "الأزمة بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، أنا خارج الزمالك الآن أنا خارج المشهد أنا مشجع درجة ثالثة وستجدني في المدرج".

وأردف: "أقول أمام مصر كلها أنا خارج المشهد يا ممدوح يا عباس ارفع الحجز".

وتابع: "أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك وهو أقر في عام 2018 بأننا النادي الوحيد الذي سدد كافة الضرائب الموقعة عليه".

وأوضح: "سليمان وهدان كان من المفترض أن يتولى منصب الرئيس لكنه رحل لذا الانتخابات ستكون على مقعد الرئيس ونائب الرئيس واثنين من أعضاء مجلس الإدارة".

وأتم مرتضى تصريحاته: "أقول لممدوح عباس الأزمة بيننا انتهت".

تاريخ مرتضى منصور داخل نادي الزمالك